Kaupunki katsoo päätöksessään, että korvauksen hakijaa tai hänen lastaan ei ole syrjitty.

Espoon kaupunki on hylännyt korvausvaatimukset Suvivirsi-kiistassa, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Suvivirsi nousi jälleen otsikoihin, kun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kerrottiin asettaneen Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon.

Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti Espoon kaupunkia maksamaan oppilaalle 2 500 euroa ja huoltajalle 750 euroa hyvitystä koetusta syrjinnästä.

Sakko liittyi tapaukseen, jossa oppilas joutui kuuntelemaan Suvivirren ja Varpunen jouluaamuna -laulun koulun kevät- ja joulujuhlissa vuonna 2024.

Nyt kaupunki katsoo päätöksessään, että korvauksen hakijaa tai hänen lastaan ei ole syrjitty.

Kaupungin päätöksissä viitataan perustuslakivaliokunnan mietintöön, jonka mukaan koulun juhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka niissä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi.

Keväällä 2014 eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi, että koulujen perinteisiin juhliin voi sisältyä uskonnollista alkuperää olevia traditioita ja että yksittäinen virsi ei tee tilaisuudesta uskonnonharjoittamista.

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