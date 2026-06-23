Mandatumin kyselyssä lähes 60 prosenttia kertoi, että aikoo tiedustella työnantajalta, mitä samaa tehtävää suorittavat tienaavat.

Kesäkuussa voimaan astuva EU:n palkka-avoimuusdirektiivi edellyttää, että työntekijällä ja työnhakijalla on oikeus saada tietoa keskimääräisestä palkkatasosta yleisesti ja myös sukupuolen mukaan.

Palkka-avoimuuden lisäämistä kannatetaan, kun kysyy asiaa lounasaikaan Helsingin keskustassa.

– Kyllä varmaan jos ei olisi valmiiksi mainittu, sanoo Oon Tolvanen.

Myös William Wasenius pitää avoimuutta myönteisenä asiana, mutat suhtautuu kysymiseen varauksella.

– Jos tietäisin, että se olisi sosiaalisesti hyväksyttävää, niin silloin kysyisin. Mutta tällä hetkellä kun työmarkkinat ovat niin niukat, niin todennäköisesti en kysyisi, hän sanoo.

EU-direktiivin tarkoitus on kaventaa selittämätöntä palkkaeroa

Finanssitalo Mandatum kysyi, kuinka moni aikoo käyttää oikeuttaan tiedustella kollegoiden palkkoja. Myöntävästi vastasi lähes 60 prosenttia.

Toisaalta naiset arvioivat miehiä huomattavasti useammin, että heidän palkkansa on pienempi kuin vastaavaa työtä tekevillä. Juuri tätä selittämätöntä eroa direktiivin on tarkoitus kaventaa.