Työperäiseen maahanmuuttoon ehdotetaan Uuden-Seelannin mallia.

Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto.



Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa.



Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta.