Uusperheen arkea kuvannut Ruusun aika oli huippusuosittu aikansa tuote.

MTV:n hittisarjaa Ruusun aikaa seurasi 35 vuotta sitten parhaimmillaan kaksi miljoonaa silmäparia.

Jukka Puotila näytteli Ruusun ajassa lastenlääkäriä Esko Ruususta, jonka vaimo oli kehitysjohtajaksi ylennyt Marja Ruusunen. Marja Ruususen roolissa nähtiin Riitta Räty.

Televisiosta tuttu keltainen puutalo seisoo edelleen Helsingin Toukolassa. Puutalossa asui kuvausten alkaessa kirjailija Raija Oranen, joka kirjoitti Ruusun ajan. Veimme Puotilan ja ohjaaja Ilkka Vanteen talon pihalle, jossa kuvattiin 1990-luvun alussa lukuisia ulkokohtauksia. Sisäkohtaukset tehtiin MTV:n filmihallissa Ilmalassa.

Lue myös: Antti Reini tyttärensä kanssa mukana seikkailusarjassa

Puotila ei aluksi innostunut, kun hänelle tarjottiin isän roolia.

– Ajattelin, että en kai minä nyt tuollaiseksi isäksi. Että pitäisi nyt sentään saada jotakin pikkuisen vaarallisempaa. En silloin ymmärtänyt, kuinka iso merkitys roolilla oli omalle uralle.

Ohjaaja Ilkka Vanne nostaa esille Pauliina Sykön, joka oli sarja kantava hahmo. Sykön roolihahmo oli Roosa, josta käytettiin nimeä Roope.

– Uskon, että Roope yhdessä Nero-koiran kanssa veti paljon katsojia. Moni asia tapahtui sarjassa lapsen näkökulmasta. Roopehan tapasi talon vintillä aaveen.

Sykkö on vetäytynyt julkisuudesta ja hänellä on toinen sukunimi. Hän työskentelee alakoulun opettajana. MTV pyysi haastatteluun myös Pirkanmaalla asuvaa näyttelijää Riitta Rätyä, mutta myös hän on vetäytynyt julkisuudesta.

Ilmari Ruususen eli Illin roolista tuttu Paavo Westerberg on nykyisin ohjaaja, mutta hän ei työkiireidensä vuoksi ehtinyt haastatteluun.

Uusperheen arkea sivusuhteineen

Jukka Puotila uskoo, että sarjan vetovoima liittyi taitavasti kerrottuun perhearkeen.

– Ruususten perhe oli uusperhe. Ehkä siksikin sarjaa katsottiin usein koko perheen voimin.

Marjan aiemmasta liitosta ollutta tytärtä Meri Brandtia näytteli Katja Kiuru, joka on myöhemmin kertonut julkisuudessa työttömyydestään.

Puotila muistaa, kuinka Esko Ruususen sivusuhde hermostutti osaa katsojista.

– Kerrankin yksi terveydenhuollon ammattilainen tuli sanomaan Eskon ja Leena "Nenne" Uotilan näyttelemän naisen orastavasta suhteesta, että jos suhde ei lopu, loppuu katsominen.

Vaikka sarjasta on aikaa 35 vuotta, fanitetaan sitä yhä.

– Hiljattain Oulussa yksi kaveri tuli kertomaan, että hänellä on Ruusun ajan dvd:t. Sitten hän pyysi nimikirjoituksia. Hän kertoi kasvaneensa sarjan myötä. Tuntui, että olen ollut tekemässä jotakin tärkeää, toteaa Puotila.

Katso ylhäältä videolta, mitä Jukka Puotila tuumasi tutusta puutalosta!

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.