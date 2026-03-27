Tenniksen nelinpelitähti Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät loppuotteluun ATP Masters 1 000 -turnauksessa Yhdysvaltain Miamissa.

He kaatoivat välierässä turnauksen ykkössijoitetut, espanjalaisen Marcel Granollersin ja argentiinalaisen Horacio Zeballosin 6–2, 6–3.

Heliövaaralle ja Pattenille otteluvoitto oli jo 12. perättäinen. He ovat tänä vuonna voittaneet kolme turnausta ja hävinneet vain yhden ottelun, tammikuussa grand slam -turnaus Australian avoimissa.

Heliövaara ja Patten kohtaavat lauantaina pelattavassa finaalissa voittajan perjantai-iltana pelattavasta Simone Bolellin ja Andrea Vavassorin sekä Sander Arendsin ja John-Patrick Smithin välisestä ottelusta.

Finaali on katsottavissa MTV Katsomosta lauantaina kello 18.30 alkaen.