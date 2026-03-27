Talvi- ja kesäajan vaihtuessa kellon viisareita siirretään aina tunti kesää kohti. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Kesäaikaan siirrytään jälleen sunnuntaina 29. maaliskuuta. Kelloja siirretään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aamuneljältä.
Kellojen siirto tarkoittaa monelle jokakeväistä ja -syksyistä pohdintaa siitä, kumpaan suuntaan tuntiviisaria kesä- ja talviajan vaihtuessa siirretäänkään. Ongelmaan on olemassa helppo muistisääntö: kelloja siirretään aina tunti kesää kohti.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että nyt keväällä tuntiviisaria siirretään tunti eteenpäin eli kohti lähestyvää kesää. Talviaikaan siirryttäessä viisareita siirretään taaksepäin, eli sinne, missä kesä on lähempänä.
Tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, miksi kesäaika otettiin aikoinaan käyttöön.