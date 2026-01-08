Maajoukkuehiihtäjä Vilma Nissinen kertoo saaneensa tappouhkauksia kommenttiensa takia.

Nissinen joutui Tour de Skin päätösviikonloppuna kohun keskelle todettuaan haastattelussa, että Vantaan Hakunila on muistuttanut Mogadishua ”90-luvulta lähtien”.

Suomen Hiihtoliitto irtisanoutui Nissisen kommenteista ja ilmoitti, ettei hyväksy rasismia missään muodossa. Myös hiihtäjä pyysi sopimatonta ja asiatonta kommenttiaan anteeksi.

Nissinen päätti kuitenkin palata asiaan viikkoa myöhemmin. Instagram-julkaisussaan Nissinen on kuvassa suu teipattuna ja kädessään lappu, jossa lukee ”enpä sano mitään”. Näin hän kommentoi kohua tuoreeltaan Viaplayn tv-haastattelussa.

– Taidanpa sanoa sittenkin, Nissinen aloittaa tekstinsä.

– Olen ammattihiihtäjänä tottunut operoimaan epämukavuusalueellani. Välillä ahdistaa, oksettaa, ollaan ahtaalla ja sattuu. Se kuuluu tähän työhön. Mutta se puolestaan ei kuulu tähän eikä mihinkään muuhunkaan ammattiin, että joutuu törmäämään tappouhkauksiin ja asiattomuuksiin.