Jarkko Tammisen imitaatiovideo Jaakko Parkkalista on kerännyt huvittunutta palautetta sosiaalisessa mediassa.

Imitaattori Jarkko Tamminen hyppäsi mukaan euroviisuhuumaan tuoreessa Instagram-postauksessaan.

Videolla Tamminen ei toki suinkaan imitoi Suomen euroviisuedustajia Linda Lampeniusta tai Pete Parkkosta, vaan somevaikuttaja Jaakko Parkkalia, jonka Liekinheitin-aiheiset rullaluisteluvideot ovat nousseet kevään aikana somehiteiksi.

Tamminen esiintyy videolla paidattomana ja jalassaan tiukat nahkahousut, joissa on reiät molempien pakaroiden kohdalla. Kaulassaan hänellä on rusetti, päässään aurinkolasit ja jalassaan rullaluistimet, joilla hän sukii pitkin nurmikkoa. Videon taustalla soi tietenkin Liekinheitin.

Parkkali on esiintynyt omilla rullaluisteluvideoillaan samankaltaisessa tyylissä, joskaan hänen housuissaan ei ole ollut pakarat paljastavia reikiä.

– Tällä viikolla on Euroviisut! Paljon tsemppiä Pete ja Linda! Ja kiitos innoituksesta J.Parkkali, Tamminen kirjoittaa videon yhteydessä.

