Pelicansin ja Kärppien välisen SM-liigaottelun avauserässä nähtiin erikoinen tilanne, kun oululaisten Aku Räty luisteli kovalla vauhdilla päin Pelicans-vahti Patrik Bartosakia. Pian joukkueiden välillä alkoi yhteenotto.

Katso tilanne videolta.

Ottelussa oli käynnissä ensimmäisen erän viimeiset hetket, kun Räty tuli kovalla vauhdilla päin Bartosakia. Heti törmäyksen jälkeen Pelicansin puolustaja Einari Luhanka kävi Rädyn kimppuun. Hetken päästä mukana olivat molempien joukkueiden kentälliset.

Luhangalle tuomittiin tilanteesta kahden minuutin jäähy väkivaltaisuudesta. Räty sai 2+2 minuuttia väkivaltaisuudesta ja estämisestä.

Itse ottelussa Pelicans oli selvästi parempi. Se karkasi toisessa erässä kahden maalin karkumatkalle kahdella ylivoimaosumalla. Kärpät nousi Rädyn maalilla kolmannen erän alussa maalin päähän, mutta kiri tyssäsi siihen. Pelicans iski vielä kolmesti ja voitti ottelun 5-1. Pelicans nousi voitollaan tasapisteisiin Kärppien kanssa.