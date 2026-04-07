Artisti Erika Vikman toivoo, että keskustelu tekoturkiskohun ympärillä pysyisi asiallisena.

Laulaja Erika Vikman ottaa Instagramin Tarinat-osiossa kantaa Linda Lampeniuksen ympärillä viikonloppuna syttyneeseen tekoturkiskohuun.

Erika Vikman kertoo toivovansa, että vaikka eläinoikeusasiat ovat tärkeitä, ei niiden vuoksi maalitettaisi ketään.

– Toivon, että Suomi lopettaa turkistarhauksen lähitulevaisuudessa. Toivon, että tehotuotannon epäkohtiin puututaan ja tuodaan näytille todellisuus. Toivon, että ihminen tajuaisi oman hirveytensä, Vikman kirjoittaa.

– Toivon myös, että jos joku ihminen tekee virheen, keskustelu pysyisi asiallisena ja rakentavana ja sellaisena, että levitämme tietoisuutta, miten voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa eläinten epäinhimilliseen kohteluun, hän jatkaa.

Linda Lampeniuksen yllä nähtiin hänen postaamaallaan somevideolla harmaa karvatakki, jonka hän itse kertoi olevan tekoturkis. Julkaisu poistettiin sunnuntaina, mutta se ehti kartuttaa runsain mitoin negatiivisia kommentteja.

Kyseinen mainoskampanja löytyy vielä ja Live Nationin Instagram-tileiltä.