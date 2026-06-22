Helena Ahti-Hallberg ja Eric Hallberg juhlivat 34-vuotishääpäivää.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomari Helena Ahti-Hallberg juhlisti hääpäiväänsä aviomiehensä Eric Hallbergin kanssa. Ahti-Hallberg kirjoittaa, että on saanut elää rakkaansa kanssa jo 35 vuoden ajan.

Pariskunta ei aikaillut suhteensa alussa, vaan kihlautuivat nopeasti ja jo heti seuraavana vuonna astelivat alttarille. Tanssituomari julkaisi hääkuvan Instagram-tilillään.

– Tänään saadaan viettää 34-vuotishääpäivää. Koska poikkeuksellisesti ollaan nyt eri maissa niin piti vähän fiilistellä kuvilla häämatkalta. Voi miten hellyyttävän nuoria ja onnellisia oltiin. Rakkaus oli kaiken kattava voima, joka vei meidät yli kaikkien esteiden. Palava rakkaus on vuosien saatossa jalostunut vahvaksi hiillokseksi joka lämmittää päivästä toiseen, Ahti-Hallbeg kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hääkuvaan on tullut seuraajilta runsaasti onnitteluita.

– Parhaimmat onnittelut ja paljon onnellisia yhteisiä vuosia jatkossakin.