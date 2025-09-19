Lakko kertoi MTV Uutisille, että on ollut liikuttuneissa tunnelmissa viime sunnuntain TTK-esityksensä jälkeen.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja hänen Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettajansa Kastanja Rauhala saapuivat yhdessä Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen torstaiaamuna 18. syyskuuta.
Rauhala debytoi viime vuonna TTK-tähtiopettajana ja tanssi ensimmäistä kertaa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -hyväntekeväisyyslähetyksessä. Kyseinen ilta jäi hänen mieleensä hyvin tunteellisena.
– Mutta se on kuitenkin positiivinen tapahtuma siinä mielessä, että keräämme hyvän asian puolesta rahaa. Sehän oli ihan mieletöntä, miten paljon saimme viime vuonna kerättyä lähetyksen avulla rahaa. Odotan todella innolla tämän syksyn lähetystä, jotta voimme tanssia tärkeän asian puolesta, Rauhala kertoi MTV Uutisille.
Torstain Roosa nauha -tilaisuuteen osallistuminen oli tärkeä juttu molemmille.
– Tämä koskettaa niin monia suomalaisia, joten on kiva osoittaa itsekin tukensa. Omassakin lähisuvussani on koettu syöpään liittyviä asioita, eli se koskettaa myös itseäni todella läheltä, Lakko kertoi.