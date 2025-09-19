



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Lakko kertoo, miten hänen vaimonsa reagoi riipaisevaan TTK-esitykseen: "Tämä tarina koskettaa häntäkin" 3:53 Katso koko haastattelu videolta! Julkaistu 19.09.2025 16:11 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Lakko kertoi MTV Uutisille, että on ollut liikuttuneissa tunnelmissa viime sunnuntain TTK-esityksensä jälkeen. Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja hänen Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettajansa Kastanja Rauhala saapuivat yhdessä Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen torstaiaamuna 18. syyskuuta. Rauhala debytoi viime vuonna TTK-tähtiopettajana ja tanssi ensimmäistä kertaa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -hyväntekeväisyyslähetyksessä. Kyseinen ilta jäi hänen mieleensä hyvin tunteellisena. – Mutta se on kuitenkin positiivinen tapahtuma siinä mielessä, että keräämme hyvän asian puolesta rahaa. Sehän oli ihan mieletöntä, miten paljon saimme viime vuonna kerättyä lähetyksen avulla rahaa. Odotan todella innolla tämän syksyn lähetystä, jotta voimme tanssia tärkeän asian puolesta, Rauhala kertoi MTV Uutisille. Torstain Roosa nauha -tilaisuuteen osallistuminen oli tärkeä juttu molemmille. – Tämä koskettaa niin monia suomalaisia, joten on kiva osoittaa itsekin tukensa. Omassakin lähisuvussani on koettu syöpään liittyviä asioita, eli se koskettaa myös itseäni todella läheltä, Lakko kertoi.





Lakko ja Kastanja saapuivat yhdessä Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen.All Over Press

Viime sunnuntaina TTK:ssa tanssittiin omat tarinat -teemalla. Lakon tarina liittyi lapsettomuuteen.

Hän kertoi jaksossa, että seitsemän vuotta sitten hänen ja hänen vaimonsa Julian yhteisenä tavoitteena oli saada perheenlisäystä, mutta he kohtasivat useita alkuraskauden keskenmenoja ja lisäksi he joutuivat keskeyttämään kaksi yli puolenvälin edennyttä raskautta sikiöiden vakavien rakennepoikkeamien vuoksi.

Lakko kertoi viime sunnuntain TTK-esityksen poikineen hänelle suuren määrän viestejä ja palautetta sosiaalisessa mediassa. Hän ei kertomansa mukaan ole vielä täysin sisäistänyt sitä, miten suuri merkitys esityksellä oli monille katsojille.

– On niin sydäntä lämmittävää ja koskettavaa, miten ihmiset jakavat myös omia tarinoitaan suoraan minulle ja avautuvat asioistaan, menneisyydestään, vaikeuksistaan ja ongelmistaan. Se on toiminut kanavana ihmisille, että minulle voi jakaa noita juttuja, hän sanoi.

– Olen ollut tosi liikuttunut ja vähän ehkä liikaakin vellonut jälkitunnelmissa. Pari päivää on mennyt kyyneleitä pyyhkiessä, hän jatkoi.

Lakko kertoi myös miten hänen puolisonsa reagoi hänen ja Rauhalan viime sunnuntain esitykseen.

– Totta kai hänkin oli todella liikuttunut ja ennen kaikkea ylpeä siitä mitä teimme. Oli ihana vastaanotto myös sieltä. Ja totta kai tämä tarina koskettaa häntäkin hyvin läheisesti, kun olimme tavallaan yhdessä sitä kertomassa. Se oli myös itselleni tosi tärkeää, hän sanoi.

5:37 Lakko ja Kastanja – Skyfall

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla!