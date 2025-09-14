Tubettaja Lakko avautuu TTK:n jaksossa lapsettomuudesta, jonka he ovat joutuneet käymään läpi vaimonsa kanssa.

Tubettaja Lakko eli Eric Savolainen kertoo TTK:ssa lapsettomuudesta, jota he ovat kokeneet yhdessä Julia-vaimonsa kanssa.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 14.9. tähtioppilaat jakavat tarinoita omasta elämästään.

Lakko puhuu avoimesti elämänsä kipukohdasta.

– Noin seitsemän vuotta sitten meillä oli yhteisenä tavoitteena saada perheenlisäystä. Elämällä on tapana laittaa matkan varrelle esteitä. Oli useita alkuraskauden keskenmenoja ja kaksi vakavempaa tapausta, jossa jouduimme keskeyttämään raskaudet, jotka olivat molemmat edenneet yli puolenvälin. Syynä olivat todella vakavat rakennepoikkeamat sikiössä, eikä vauvoilla olisi ollut minkäänlaista tulevaisuutta kohdun ulkopuolella.

Lakko kertoo, että lääkärissä ei löydetty mitään syytä sille, mistä epäonnistuneet raskaudet johtuivat.

– Kaikki oli vaan todella huonoa tuuria. Menimme todella syvissä vesissä monta vuotta. Lopulta pysähdyimme miettimään, että onko se tulevaisuuden kuva enää sellainen, mitä se joskus oli. Löysimme vaikeuksien kautta toisemme uudestaan. Emme luovuttaneet, vaan löysimme uuden polun ja se on tämä meidän onnellinen päätös tähän tarinaan, Lakko kertoo.

Hän sai tuomari Jukka Haapalaisenkin herkistymään aiheellaan. Haapalainen on puhunut myös avoimesti tahattomasta lapsettomuudesta.