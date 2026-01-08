Epäillyt rajoittivat asianomistajien mahdollisuutta vapaaseen liikkuvuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Teosta epäillään kuutta henkilöä, jotka ovat olleet vangittuna esitutkinnan aikana.
Poliisi epäilee, että Espanjassa asuvat suomalaistaustaiset epäillyt ja Suomessa asuvat epäillyt parittivat suomalaisia henkilöitä Helsingin alueella. Uhrit olivat henkilökohtaisten syiden vuoksi heikossa yhteiskunnallisessa asemassa ja alttiita hyväksikäytölle.
Poliisi kertoo saaneensa tiedon epäillystä syyskuussa. Tiedotteen mukaan rikoskokonaisuus täyttää ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistön.
– Asianomistajat taivuteltiin pääkaupunkiseudulle tarjoamaan seksipalveluita väärin lupauksin muun muassa olosuhteiden ja rahallisten saatavien osalta. Heistä laadittiin ilmoitukset alustoille, joissa tarjotaan seksipalveluita. Epäillyt hallinnoivat uhrien niin sanottuja työaikoja ja asiakasvirtaa sekä palveluista maksettuja rahoja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Anne Hietala poliisin tiedotteessa.
Epäillyt rajoittivat asianomistajien mahdollisuutta vapaaseen liikkuvuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Epäillyt hyödynsivät tässä suhdettaan asianomistajiin. Suurin osa seksipalveluiden myynnistä saaduista tuotoista päätyi epäillyille.
Epäillyt teot kestivät muutamia kuukausia syksyllä 2025 ja päättyivät epäiltyjen kiinniottoihin, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Teosta epäillään kuutta henkilöä, jotka ovat olleet vangittuna esitutkinnan aikana. Pääepäillyt ovat edelleen vangittuna.