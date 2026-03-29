Valkoisen talon entinen Iran-neuvonantaja Nate Swanson sanoo, että presidentti Trumpille kerrottiin jo etukäteen Iranin mahdollisista vastatoimista.

Iran-neuvonantajana Valkoisessa talossa aina viime vuoteen asti toimineen Nate Swansonin mukaan Donald Trump valehtelee sanoessaan, ettei Iranissa aloitetun sodan seurauksia osattu ennakoida.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia Politico.

Swanson on itse vuosien ajan pyrkinyt ennakoimaan, miten Iran ja erityisesti Teheran toimisi sotilaallisen paineen alla. Kun Yhdysvallat iski Iraniin helmikuun lopussa, suuren konfliktin riski oli Swansonin mukaan selkeä – ja se myös toteutui.

Lähes kaksi vuosikymmentä Yhdysvaltain hallituksessa viettänyt Swanson nosti sodan alkamista edeltävinä päivinä julkaistussa analyysissään esiin energiasektorin ja Hormuzinsalmen Iranin tärkeimpinä aseina mahdollisten vastatoimien osalta.

Hänen mukaansa juuri nämä tekijät ovat sittemmin määrittäneet koko konfliktin suuntaa.

