Entinen F1-kuski Juan Pablo Montoya kritisoi Sergio Pereziä tämän antamista Red Bull -kommenteista.

F1-sarjaan ensi kaudella Cadillacin ohjaksissa palaava Perez antoi hiljattain suorapuheisen ja avoimen haastattelun Cracks-podcastissa. Podcastissa Perez kertoi muun muassa kohtaamistaan haasteista Red Bullilla.

Kaikki eivät katsoneet Perezin avautumista hyvällä. Entinen F1-kuski Juan Pablo Montoya antoi kovaa kritiikkiä Perezille omassa MontoyAS-podcastissaan.

– Jos tilannetta tarkastelee meksikolaisen Perez-fanin näkökulmasta, voisi väittää, ettei Red Bull kohdellut häntä täysin reilusti. Mutta kuten hän itsekin sanoi, hän tiesi, mihin ryhtyi. Epäreilua tai ei. Red Bull auttoi hänet viiteen voittoon. Kuinka paljon voi valittaa? Montoya tylyttää.

– Loppujen lopuksi hän voi valittaa siitä, että auto oli välillä vaikea ajettava, mutta hyviä asioita oli paljon. Red Bull antoi hänelle paljon mahdollisuuksia. Jos hän oli sinut auton kanssa, hän teki erinomaista työtä.