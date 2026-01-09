Selän välilevyvamma tuo mustia pilviä Emil Ruusuvuoren tennisvuoden aloitukselle. Suomalaispelaaja vetäytyi selkäkivun takia tämän viikon ATP-turnauksesta Hongkongissa, eikä hän pysty pelaamaan myöskään Aucklandissa ensi viikolla.
Ruusuvuori sai lisätietoa kipujensa syystä, kun hän kävi Uudessa-Seelannissa tutkimuksissa.
– Magneettitutkimuksessa selästä löytyi välilevyn pullistuma, joka aiheuttaa kovaa kipua, Ruusuvuori kertoi Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa.
Ruusuvuori toivoo toipuvansa pelikuntoon kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen mennessä. Australian avointen karsinnat alkavat 15. tammikuuta ja kaksinpelin pääsarja 18. tammikuuta.
Ruusuvuori on miesten kaksinpelin maailmanlistalla 545. sijalla. Hän on ollut parhaimmillaan rankingissa 37:s.