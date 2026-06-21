Olympiatyylin nyrkkeilijä Ismail Umar tavoittelee menestystä Bulgariassa syyskuussa järjestettävissä EM-kisoissa. Viimevuotinen oman äidin menehtyminen on kasvattanut 24-vuotiasta ihmisenä.

Umar on syntynyt Somaliassa, mutta muutti jo 2-vuotiaana yksinhuoltajaäitinsä kanssa Suomeen. Äitinsä avulla Umar sai harrastaa lapsena monipuolisesti.

– Arvostan tosi paljon äitiäni. Hän on tehnyt kovasti töitä minun eteeni. Ihan pienestä asti vienyt minua eri lajeihin ja treeneihin ja yrittänyt ilahduttaa minua monella eri tavalla, Umar toteaa MTV Urheilulle.

Viime vuonna Umarin äiti menehtyi. Elämän tukipilarin menetys ja siitä toipuminen oli luonnollisesti raskas prosessi.

– Onhan se kova paikka. Olen mammanpoika, mutta tässä on oppinut olemaan kärsivällinen. Kärsivällisyyden kautta kaikki on ajallaan mennyt paremmin. Muistelen joka päivä hyvillä mielin äitiäni ja sitä, mitä hän on tehnyt urheilunkin eteen, Umar sanoo.

Toukokuussa Umar antoi kovan näytön osaamisestaan, kun hän iski kovatasoisessa Eindhoven Box Cupissa hopealle. Syyskuussa Umar jahtaa menestystä Bulgariassa EM-kehässä.

– Siihen tähdätään. Kesällä on tulossa vielä parit leirit. Menen sinne itsevarmasti ja haluan sieltä parhaan tuloksen. Tähtään minun parhaaseen suorituskykyyn.

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