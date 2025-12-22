Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productions Oy on hakeutunut konkurssiin, ja yhtiön toiminta päättyy.

Elokuva- ja tv-tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productions Oy kertoo tiedotteessaan hakeutuneensa konkurssiin, ja yhtiön toiminta päättyy. Tuotantoyhtiö on tuottanut muun muassa elokuvat Hamsterit, Ikitie ja Ailo – pienen poron suuri seikkailu sekä sarjat Kaikki synnit, Paratiisi sekä Rauhantekijä.

Yhtiön mukaan elokuvien myynti ja levitys ovat kohdanneet merkittäviä haasteita viime vuosina.

Elokuvateatterikentän rakenteelliset muutokset, katsojakäyttäytymisen muutos sekä kotimaisen ja kansainvälisen elokuvamarkkinan heikentyminen ovat vaikuttaneet erityisesti yhtiön keskeisten tuotantojen taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö on pyrkinyt sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen toimintaympäristöön ja kehittämään tuotanto- ja jakelumallejaan vastaamaan markkinatilannetta. Näistä toimista huolimatta yhtiön taloudellinen tilanne ei kehittynyt kestävälle pohjalle.