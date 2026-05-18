Ajokorttikokeiden sekä lupapalveluiden menetys luo suuren varjon A-katsastuksen toimintaan.
Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle.
Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-Katsastajissa.
Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa.
Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia.