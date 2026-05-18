75-vuotias polkupyöräilijä menehtyi sunnuntaina iltapäivällä Pöytyällä tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Viranomaiset saivat ilmoituksen autoilijan ja pyöräilijän välisestä onnettomuudesta Auvaistentiellä noin kello 14.30. Poliisin mukaan henkilöauto oli ajamassa Auvaistentietä kohti Kantatietä, kun polkupyöräilijä kääntyi Isokujalta Auvaistentielle ja törmäsi autoon.
Poliisin tietojen mukaan pyöräilijä oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Vakavasti loukkaantunut 75-vuotias pyöräilijä menehtyi pian onnettomuuden jälkeen.
Esitutkinnan tässä vaiheessa sekä pyöräilijää että autoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi autoilijaa epäillään kuolemantuottamuksesta.
Poliisin mukaan rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä.