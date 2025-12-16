Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä pitää strategian visiota kunnianhimoisena ja oikeansuuntaisena, mutta hänen mukaansa tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimia alkutuotannon kannattavuuden parantamiseksi.

Strategialla pyritään varautumaan sekä nykyajan että tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, geopoliittiseen epävakauteen sekä teknologisiin murroksiin. Se sisältää neljä päämäärää: kannattavuus ja reiluus, huoltovarmuus, luonnon kantokyky sekä ruokakulttuuri ja hyvinvointi.

Suomesta kaavaillaan kestävän ruuantuotannon ja ruokateknologian edelläkävijää. Esimerkiksi suomalaisen ruoan viennin arvon tavoitellaan kasvavan jopa kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön tiistaina julkaisemassa ruokastrategiassa.

– Yksikään strategian tavoitteista ei toteudu, ellei alkutuotannon kannattavuus parane nopeasti ja merkittävästi, Hemmilä sanoi MTK:n tiistaina julkaisemassa tiedotteessa.

Hemmilän mukaan maatalouden yrittäjät eivät saa tällä hetkellä tarpeeksi tuloja suhteessa alan riskeihin ja velkoihin. Ala ei houkuttele toivotulla tavalla nuoria tai investointeja, Hemmilä sanoo. Hän toivookin merkittäviä muutoksia jo seuraavien viiden vuoden sisällä.