Suomesta kaavaillaan kestävän ruuantuotannon ja ruokateknologian edelläkävijää. Esimerkiksi suomalaisen ruoan viennin arvon tavoitellaan kasvavan jopa kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön tiistaina julkaisemassa ruokastrategiassa.
Kasvu perustuu laadukkaisiin raaka-aineisiin, erityisesti kasvipohjaisten ja terveellisten elintarvikkeiden jalostusasteen nostamiseen, strategiassa lukee.
Strategia asettaa Suomen ruokatuotannolle tavoitteita vuoteen 2040 asti. Suomesta tavoitellaan johtavaa ruokajärjestelmien kehittäjää ja uudistajaa.
Strategialla pyritään varautumaan sekä nykyajan että tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, geopoliittiseen epävakauteen sekä teknologisiin murroksiin. Se sisältää neljä päämäärää: kannattavuus ja reiluus, huoltovarmuus, luonnon kantokyky sekä ruokakulttuuri ja hyvinvointi.
Lisäksi tavoitteena on, että Suomen ruokajärjestelmä on vuonna 2040 huoltovarma kestäen iskut sekä sopeutuen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Ensimmäinen strategian toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2026. Sitä on tarkoitus päivittää neljän vuoden välein.
MTK toivoo nopeita toimia
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä pitää strategian visiota kunnianhimoisena ja oikeansuuntaisena, mutta hänen mukaansa tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimia alkutuotannon kannattavuuden parantamiseksi.