Elli Haloo saa lapsen

Haloo Helsinki! -yhtyeen solisti Elli Haloo odottaa perheenlisäystä. 

Bändin vuoden 2025 syksylle kaavailtu areenakiertue siirtyy keväälle 2026. Haloo Helsinki! kertoo tiedotteessaan syynä olevan solisti Elli Haloon perheenlisäys, jonka on määrä tapahtua loppuvuodesta. 

– Areenakiertueen keikat oli tarkoitus tehdä marras-joulukuussa 2025 välisenä aikana kuudella paikkakunnalla, mutta esikoiseni syntymä tulee ajoittumaan juuri tuohon ajankohtaan. Perheeni ja bändiyhteisön kanssa päädyimme luonnollisesti ratkaisuun, että siirrämme tulevia keikkoja eteenpäin keväälle 2026, jotta keikkabuutsit kulkevat vähän smoothimmin ja rokki raikukoon railakkaammin! Nähdään keväällä, Elli Haloo kertoo tiedotteessa. 

Laulaja julkaisi perheuutisen myös Instagram-tilillään. Hän julkaisi kuvan, jossa esittelee Haloo Helsinki! -yhtyeen vauvan bodya. 

– Minulla on onnellisin uutinen kerrottavana, sillä minusta tulee mutsi loppuvuonna. 

Haloo Helsingin! areenakiertueen uudet keikkapäivät ovat maalis-huhtikuussa 2026.

Vuonna 2006 perustetun Haloo Helsingin! tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Pulp Fiction, Maailman toisella puolen sekä Tulikärpäset. Yhtyeeseen kuuluvat Elli Haloon lisäksi Jere Marttila, Leo Hakanen sekä Jukka Soldan.

