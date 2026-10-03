Asko etsii rakkautta uudella Maajussille morsian -kaudella.

Maajussille morsian -ohjelmassa rakkautta etsii tällä kaudella Lopella asuva 47-vuotias Asko.

Asko ja muut maajussit julkistettiin maaliskuussa. Asko paljastaa, että julkistus ja maajussien esittelyjakso poikivat hänelle romanttisessa mielessä tehtyjä yhteydenottoja ohjelman ulkopuolelta.

– Tuli puhelimitse ja ihan kirjeitä suoraan kotiinkin. Ihan yllättävän paljonkin, hän kertoo.

Asko myöntää yhteydenottojen tuntuneen mukavalta, vaikka hän joutuikin sivuuttamaan ne.

– Kyllä minä suoraan sanoin muutamille, että laita kirje ohjelmaan, siellä sitä pääsee mukaan. Ei sitten kuitenkaan rohkeus riittänyt, hän toteaa.

Ohjelman kautta Asko sai kaikkiaan 16 kirjettä. Hän luki ne kaikki läpi moneen kertaan pohtiessaan, kenet kirjoittajista halusi tavata kasvokkain Malmgårdin kartanolla.

Lopulta mies kutsui kartanolle kahdeksan naista. Hän yllättyi siitä, miten innoissaan ja tosissaan nämä olivat hänen suhteensa.

– Eihän sitä voinut vielä siinä vaiheessa tietää, että onko siellä oltu leikkimielellä, että laitanpa piruuttani kirjeen tulemaan. Tässä kuvausten aikana olen huomannut, että hehän ovat ihan tosissaan, hän sanoo naurahtaen.

Asko toteaa, että puolison voisi varmaan löytää helpommallakin tavalla.

– Mutta ei varmasti yhtä hauskalla, hän nauraa.