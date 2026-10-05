Ensi yönä saa halpaa pörssisähköä.
Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo kello 23 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään yhden aikaan yöllä.
Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä viidestä alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta.
Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
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