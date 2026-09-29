Maajussi-Perttua saapui tapaamaan Malmgårdin kartanolle kaikkiaan 9 naista.

Uudella Maajussille morsian -kaudella neljä maajussia etsii jälleen rinnalleen sitä oikeaa. Heistä yksi on Uuraisilla asustava Perttu, 31.

Pertulle raapustettiin kaikkiaan 21 kirjettä, joiden perusteella hänen tuli kutsua 10 henkilöä Malmgårdin kartanolle. Noista kymmenestä henkilöstä yhdeksän pääsi paikalle.

Pertun mukaan kaikilla häntä kirjeitse lähestyneillä naisilla oli samat tulevaisuuden haaveet kuin hänellä.

– He halusivat perustaa perheen ja tulla mahdollisesti maalle asumaan kanssani. Ne olivat minulle ykköskriteerit, hän kertoi MTV Uutisille Malmgårdissa ohjelman kuvauksissa.

Perttu koki etenkin Lauran ja Ronjan erottuneen joukosta pikatreffeillä.

– Kumpikin on ollut hyvin erilaisia, mutta vahvoja ihmisiä. Sellaisista tykkään, hän pohti.

Hän nosti esiin myös Riikan nimen.

–