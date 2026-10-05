Valtteri Bottas matkustaa Singaporen GP:hen ympäristöystävälliseen tapaan.
Cadillacin Valtteri Bottas ei matkusta seuraavaan F1-osakilpailuun lentämällä. Suomalaiskuljettaja sen sijaan painaltaa Malesiasta Singaporeen lihasvoimin, pyöräilemällä.
Taivallettavana on reilut 350 kilometriä.
Bottaksen Strava-sovelluksen tiedoista selviää, että hän taivalsi ensimmäisenä päivänään 56,6 kilometrin matkan kahdessa tunnissa.
Toisena päivänä suomalainen on vetänyt 161,91 kilometriä viiteen tuntiin ja 45 minuuttiin.
Bottas on polkenut myös pyöräilykilpailuja. Hänen australialaiskumppaninsa Tiffany Cromwell on kilpapyöräilijä.
Malesian osakilpailu Sepangin radalla päättyi sunnuntaina Bottakselta keskeytykseen. Hän lipesi hietikolle ja jäi sinne jumiin. Singaporessa kaasutellaan jo tulevana viikonloppuna.
Bottas ja tulokastalli Cadillac ovat yhä pisteettä.