Elina Vähälän miljoonaviulun viimeviikkoisesta ilmalennosta on uutisoitu tällä viikolla laajasti myös ulkomailla.
Viime viikon torstaina suomalaismediat uutisoivat laajasti harvinaisesta tilanteesta, jossa viulisti Elina Vähälän viulu huitaistiin vahingossa lattialle.
Kapellimestarina konsertissa toimi brittiläinen Matthew Halls, joka osui vahingossa viuluun. Sen johdosta viulu lensi Vähälän käsistä lattialle. Merkittävän tilanteesta teki se, että kyseessä oli arvokas, jopa miljoonan euron arvoinen Guadagnini-viulu.
Tällä viikolla tilanne on noussut otsikoihin laajalti myös ulkomailla. Muun muassa brittiläinen Daily Mail uutisoi aiheesta otsikolla "Kapellimestari iskee miljoonan punnan arvoisen viulun muusikon käsistä, ja se putoaa lattialle kesken konsertin".
The Sun puolestaan kertoo, että Suomessa koettiin kauhistuttava hetki, kun kapellimestari osui tahtipuikollaan miljoonaviuluun, joka kimposi muusikon käsistä lattialle.
Tilanteesta saatu video on sekin levinnyt laajalti kansainvälisiin medioihin. Voit katsoa kyseisen videon artikkelin yläosasta. Muun muassa on jakanut videon X:ssä.