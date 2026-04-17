Katso videolta, kun viulisti Elina Vähälän miljoonan arvoinen viulu mätkähtää lattialle kesken konsertin.
Torstaina Sinfonia Lahden konsertissa viulisti Elina Vähälän miljoonaviulu huitaistiin vahingossa lattialle. Konsertissa ollut Simo Haakana sai taltioitua tilanteen videolle. Katso tilanne yllä olevalta videolta!
Vähälä soitti Max Bruchin viulukonserton solistina. Kapellimestarina konsertissa toimi Matthew Halls, joka huitaisi vahingossa kädellään viulua. Huitaisun johdosta viulu lensi Vähälän käsistä lattialle.
Tämä kyseinen viulu lensi maahan, kun kapellimestarina toiminut Matthew Halls huitaisi vahingossa siihen.
Vähälä nosti viulunsa nopeasti lattialta ja totesi sen olevan ainakin silmämääräisesti kunnossa. Videolla nähdään, kuinka kapellimestari säikähtää tilannetta ja pyytää orkesteria lopettamaan soittonsa.
Kokenut viulisti jatkoi läheltä piti -tilanteen jälkeen esitystään normaalisti ja sai sen päätyttyä raikuvat aplodit yleisöltä.
Sinfonia Lahden viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että tilanne oli henkeäsalpaava eikä vastaavanlaista ole tapahtunut.