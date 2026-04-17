Kokenut viulisti jatkoi läheltä piti -tilanteen jälkeen esitystään normaalisti ja sai sen päätyttyä raikuvat aplodit yleisöltä.

Vähälä nosti viulunsa nopeasti lattialta ja totesi sen olevan ainakin silmämääräisesti kunnossa. Videolla nähdään, kuinka kapellimestari säikähtää tilannetta ja pyytää orkesteria lopettamaan soittonsa.

– Ei tällaistä tilannetta ole koskaan ennen käynyt. Koko sali hiljeni siinä hetkessä, kun viulu tipahti lattialle. Onneksi tilanne oli kuitenkin parissa minuutissa ohi. Elina viritti viulun ja tarkisti, että se on kunnossa, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kristiina Palvanen kertoo.