HESY ry kehottaa olemaan ostamatta luppakorvaista kissanpentua netistä.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry varoittaa kissanpentua harkitsevia olemaan ostamatta scottish fold -rotuista kissaa.

Hesy muistuttaa tiedotteessaan, että rodulle ominaiset luppakorvat johtuvat itse asiassa geenimutaatiosta, joka aiheuttaa kissan kehossa luuston kehityshäiriöitä ja eteneviä rustomuutoksia.

Geenimuutoksen aiheuttaman seurauksena kissalla on kivuliaita oireita, kuten ruston liikakasvua, häntänikamien yhteensulautumista ja vaikeaa nivelrikkoa.

Sairautta kutsutaan osteokondrodysplasiaksi, ja jos scottish fold on luppakorvainen, sillä on aina myös tuo sairaus.

" Villin kasvattajan epäeettinen tuote"

Scottish foldeja ei hyväksytä Suomen Kissaliitto ry:n rekisteriin, koska rotu on sataprosenttisesti sairas.

– Jokainen myynnissä oleva luppakorvapentu on villin kasvattajan epäeettinen tuote. Myynti onkin keskittynyt sosiaalisen median eläinryhmiin ja verkkokauppa-alustoille, Hesyn tiedotteessa kerrotaan.

Kissan ostaminen ylläpitää vastuutonta kasvatustoimintaa. HESY:n mukaan ainoa eettisesti kestävä tapa hankkia luppakorvainen kissa on adoptoida kodittomaksi jäänyt kissa eläinsuojeluyhdistykseltä. Kissa on tuolloin rokotettu, loishäädetty ja mikrosirutettu, mutta myös steriloitu tai kastroitu, jotta se ei voi enää lisääntyä.

Huhtikuussa kerroimme Torissa myydyssä scottish fold -kissasta, joka aiheutti uudelle omistajalleen iho-oireita. Omistaja joutui luopumaan kissasta, jonka oma tila selvisi eläinlääkärin tekemien testien jälkeen.

Lähde: HESY ry