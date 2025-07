Kohtutulehdus ei parane itsekseen – tällaisia ovat oireet

Kohtutulehdus ei parane itsestään, ja se on tärkeää hoitaa hyvin.

Kohtutulehdus on kohdun ja sen sivuelinten tulehdus. Sitä kutsutaan myös sisäsynnytintulehdukseksi ja munasarjatulehdukseksi.

Tulehdus syntyy, kun vääriä bakteereita pääsee kohdun limakalvolle, kertoo Mehiläinen. Mukana voi olla useita erilaisia bakteereja, ja noin puolessa tapauksista taudinaiheuttajaa ei saada selville. Tulehdusta aiheuttavat myös klamydia ja tippuri.

Tauti on harvinainen ennen seksielämän alkamista ja vaihdevuosien jälkeen.

Millaisia ovat kohtutulehduksen oireet?

Kohtutulehduksen tavallisia oireita ovat alavatsakipu, joka pahenee tärinän aikana, pahanhajuinen, verensekainen vuoto ja kuume. Tulehdus voi olla myös kuumeeton. Toisinaan esiintyy kirvelyä virtsaamisen aikana.

Oireet alkavat usein kuukautisten jälkeen, kertoo Terveyskirjasto.

Tauti ei parane itsekseen, ja hoitamattomana tulehdus voi levitä ja aiheuttaa vakavan infektion.

MTV Uutisten uusi vodcast Diagnoosina nainen pureutuu lääketieteen sukupuolivinoumaan suomalaisten naisten kokemustarinoiden kautta.

Miten kohtutulehdus hoidetaan?

Kohtutulehdus todetaan gynekologin vastaanotolla. Hoitona toimii yleensä suun kautta otettava antibiootti, vaikeissa tapauksissa suonensisäinen antibiootti. Kuuri kestää yleensä kaksi viikkoa.

Sairaalahoitoa tarvitaan, jos kuume on korkea, on epäselvää, onko kyseessä kohtutulehdus, tai jos tulehdus on nuorella, synnyttämättömällä naisella. Mikäli tauti on aiheuttanut märkäpesäkkeitä, se tulee hoitaa sairaalassa ja märkä poistetaan leikkaushoidolla. Toisinaan ehkäisykierukka täytyy poistaa.

Akuutista kohtutulehduksesta toipuu yleensä hyvin. Jos tauti pitkittyy tai hoidetaan huonosti, se voi jälkiongelmina aiheuttaa kroonisia alavatsakipuja, lapsettomuutta ja kohdunulkoisia raskauksia.

Lue myös:

Katso myös: Tällaisia ovat oireet, joista gynekologi puhuisi jo 16-vuotiaille

8:37 Vieraana gynekologi Maija Kajan. Miten usein gynekologilla täytyisi käydä, miksi se ei ole Kajanista kaikkein oleellisinta?

Lähteet: Mehiläinen, Terveyskirjasto