Monen viherkasvin mitta täyttyy talven pimeydessä. Oikein konstein kasvien elämänusko on mahdollista palauttaa.
Nuupahtivatko kotisi kasvit talven ankeudessa?
Espoon seudun koulutuskuntayhtymän puutarha-alan ammatillinen opettaja Elina Soinjoki-Järvenpää ja opiskelija Eliot Pelkonen neuvoivat Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa konstit kodin peruskasvien virvoittamiseen.
Kotona voi kasvattaa viherkasvien ja leikkokukkien ohessa myös hyötykasveja. Esimerkiksi tomaattia, salaattia ja yrttejä voi alkaa istutella juuri näihin aikoihin.
Pehkosella on kokemusta haastavampienkin kasvien, kuten kaakaon, kahvin ja karambolan eli tähtihedelmän, kasvattamisesta.
Entä miten kaupasta ostetun yrtin saa säilymään pakkasmatkan kotiin ja miten se kukoistaa kotonakin vielä pitkään?
Katso yllä olevalta videolta asiantuntijoiden vinkit huonekasvien kevätkuntokuuriin ja pienen hyötypuutarhan istuttamiseen.