Koirien kouluttamisessa herkuista ei tarvitse pihistellä.
Eläinten käyttäytymistieteen tutkija, dosentti Katriina Tiira muistuttaa, ettei koirien palkitseminen herkuilla ole lahjomista vaan positiivista vahvistamista.
– Koira monesti toimii palkkioiden avulla.
Tiiran mukaan palkkioita saamalla koira oppii nauttimaan uuden oppimisesta, mikä motivoi koiraa oppimaan uusia temppuja.
– Jos haluaa koiran tekevän jotain, sen täytyy hyötyä siitä jotenkin, Tiira Summaa Huomenta Suomen haastattelussa.
9:50Koiratanssinäyte löytyy videon kohdasta 6 minuuttia ja 20 sekuntia.