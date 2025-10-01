MTV Uutisten toimittaja kohtasi robottikoiran. Katso video yltä!
– Apua, totesi toimittaja Sanna Ketola, kun hän näki ensimmäistä kertaa robottikoiran Kiasma-teatterissa Helsingissä.
Teos on toteutettu WAUHAUSin, Kiasma-teatterin, oslolaisen Black Box Teaterin ja oululaisen robotiikkayritys Probotin välisenä yhteistyönä. The Companion pohtii, voimmeko luottaa kumppaniin, joka on jotakin muuta kuin ihminen.
– Sen mä tiedän, että tämä puhuu englantia, Ketola kertoi lähestyessään pallon kanssa leikkivää robottikoiraa Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä.
Ketola myös silitti mekaanista koiraa tavallista koiraa kovempaa, kunnes se teki jännittävän ehdotuksen.
– Sä haluat rapsuttaa mua? Okei, Ketola myöntyi ja asettui lattialle makaamaan.
Katso koko kohtaaminen ja WAUHAUS-kollektiivin jäsenten haastattelu videolta alta.
9:31Katso Huomenta Suomen osuus tästä.