Susanna Penttilä, Sanna Marin, Käärijä, naapurin rehvastelija... MTV Uutiset näyttää, miten saat todella helposti selvitettyä kenen tahansa verotiedot.

Suomessa verotiedot ovat julkisia, joka mahdollistaa kenen tahansa Suomessa kirjoilla olevan henkilön verotietojen selvittämisen.

Vuoden 2024 verotiedot tulevat julkiseksi keskiviikkona 12. marraskuuta. Tämän jälkeen voit videon ohjeita noudattamalla selvittää vaikka ihastuksen kohteesi tai prameaa elämää viettävän inhokkisi ansio- ja pääomatulot.

Voit katsoa ylhäällä olevalta videolta, kuinka selvität verotiedot helposti!

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Lue lisää: