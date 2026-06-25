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Presidentti Halonen: Osa kansasta luuli, että saisin sodan loppumaan soittamalla Putinille

3:22 Kuinka yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri on muuttunut vuosikymmenten aikana? Katso koko presidentti Tarja Halosen haastattelu yllä olevalta videolta.

Julkaistu 59 minuuttia sitten

Presidentti Tarja Halosen mukaan suomalaisesta keskustelukulttuurista on tullut viime vuosikymmeninä kärjistyneempää. Halonen oli keskustelemassa yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin muuttumisesta Porin Suomiareenassa. Porin Raatihuoneenpuisto oli täynnä väkeä, kun SuomiAreenan 20-vuotissyntymäpäivä keräsi merkittäviä suomalaisia päättäjiä samalle lavalle puhumaan yhteiskunnallisen keskustelun muutoksesta. Yksi puhujista oli presidentti Tarja Halonen, jonka mukaan julkinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt entisestään. – Puheesta on tullut ikään kuin kärjekkäämpää ja siitä on tullut usein enemmän vastakohtaisuuksia hakevaa. Totta kai se voi joissain tapauksissa selventää kuvaa, mutta se on myös esteenä rakentavalle keskustelulle, jossa voidaan olla eri mieltä, mutta jossa koitetaan löytää sopivaa kompromissia, Halonen sanoo MTV:n haastattelussa. Erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan räjäytti somekommentoinnin Sosiaalinen media on lisännyt ihmisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, mutta se on tuonut mukanaan myös maalittamista, vihapuhetta ja valeuutisia. Halosen mukaan tällainen sosiaalisessa mediassa tapahtuva henkilöön kohdistuva kommentointi ei ole hänelle uusi asia. – Ehkä kaikkein pahin yksittäinen tilanne oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jolloin osa ihmisistä kuvitteli, että minä saisin sen loppumaan soittamalla Putinille, ja osa taas kuvitteli, että minä olin aiheuttanut sen. Ihminen on aina vastuussa tekoälystä Kysyttäessä tekoälyn käytöstä yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena, presidentti Halonen naurahtaa.

– Olen tässä suhteessa ehkä hiukan vääräoppinenkin, sillä olen kovasti tekoälyn kannalla, kun tehdään esimerkiksi kestävää kehitystä. Tekoäly tekee laskelmia erilaisista oletuksista valtavan paljon nopeammin kuin mihin me ihmiset pystymme, hän sanoo.

– Mutta sitten toinen puoli on se, että tekoäly on kuin suurennuslasi – se suurentaa tekemämme virheet. Sen materiaalin, mitä tekoälylle syötetään, täytyy olla jatkuvan tarkkailun kohteena.

Halosen mukaan lopulta ihminen on aina vastuussa tekoälyn tuotoksesta.

– Tässä mielessä esimerkiksi sellaisten tekoälyohjelmien suunnittelu, jotka tekevät päätöksiä ihmisestä riippumatta, on tietysti vaarallista. Ne voivat olla vaarallisia aseellisissa konflikteissa tai esimerkiksi uudenlaisessa sodankäynnissä.

Katso presidentti Halosen koko haastattelu artikkelin yllä olevalta videolta!

Lisa Kärnä MTV Uutiset Lisa Kärnä työskentelee toimittajana Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit olla häneen yhteydessä esimerkiksi juttuvinkeistä alla olevaan osoitteeseen.

Tarja Halonen: Soittoni Putinille ei lopeta sotaa | MTV Uutiset