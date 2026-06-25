Presidentti Tarja Halosen mukaan suomalaisesta keskustelukulttuurista on tullut viime vuosikymmeninä kärjistyneempää. Halonen oli keskustelemassa yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin muuttumisesta Porin Suomiareenassa.
Porin Raatihuoneenpuisto oli täynnä väkeä, kun SuomiAreenan 20-vuotissyntymäpäivä keräsi merkittäviä suomalaisia päättäjiä samalle lavalle puhumaan yhteiskunnallisen keskustelun muutoksesta.
Yksi puhujista oli presidentti Tarja Halonen, jonka mukaan julkinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt entisestään.
– Puheesta on tullut ikään kuin kärjekkäämpää ja siitä on tullut usein enemmän vastakohtaisuuksia hakevaa. Totta kai se voi joissain tapauksissa selventää kuvaa, mutta se on myös esteenä rakentavalle keskustelulle, jossa voidaan olla eri mieltä, mutta jossa koitetaan löytää sopivaa kompromissia, Halonen sanoo MTV:n haastattelussa.
Erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan räjäytti somekommentoinnin
Sosiaalinen media on lisännyt ihmisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia, mutta se on tuonut mukanaan myös maalittamista, vihapuhetta ja valeuutisia.
Halosen mukaan tällainen sosiaalisessa mediassa tapahtuva henkilöön kohdistuva kommentointi ei ole hänelle uusi asia.
– Ehkä kaikkein pahin yksittäinen tilanne oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jolloin osa ihmisistä kuvitteli, että minä saisin sen loppumaan soittamalla Putinille, ja osa taas kuvitteli, että minä olin aiheuttanut sen.
Ihminen on aina vastuussa tekoälystä
Kysyttäessä tekoälyn käytöstä yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena, presidentti Halonen naurahtaa.