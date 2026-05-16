Thaimaan Bangkokissa tapahtui lauantaina tuhoisa junatörmäys.
Ensitietojen mukaan juna törmäsi bussiin, joka oli pysähtynyt rautatien ylityspaikalle. Juna syttyi törmäyksen jälkeen tuleen ja sytytti samalla myös muita ajoneuvoja.
Ainakin kahdeksan ihmisen kerrotaan kuolleen. Kaikki heistä olivat olleet onnettomuushetkellä bussin sisällä.
Uutistoimisto Reutersin jakama videomateriaali näyttää, kuinka tuhoisa onnettomuus pysäytti liikenteen paikallista aikaa puoli neljältä iltapäivällä.
Katso video tapahtuneesta yläpuolelta.