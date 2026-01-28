Ecuadorin ulkoministeri lähetti Yhdysvalloille nootin, jossa vaadittiin, ettei vastaavaa enää tapahtuisi missään Ecuadorin Yhdysvaltain-edustustossa.

Ecuadorin mukaan Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n agentti oli pyrkinyt tunkeutumaan sisään maan konsulaattiin Minneapolisissa.



Ecuadorin ulkoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan konsulaatin henkilökunta oli suojellut rakennuksen sisällä olleita ecuadorilaisia ja estänyt agentin pääsyn rakennukseen.



Ulkoministeriön mukaan tunkeutumisyritys tapahtui paikallista aikaa tiistaina ennen puoltapäivää.

Konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan paikallisilla viranomaisilla ei ole pääsyä edustuston tiloihin ilman edustuston antamaa lupaa.



Tiedotteen mukaan Ecuadorin ulkoministeri lähetti Yhdysvalloille nootin, jossa vaadittiin, ettei vastaavaa enää tapahtuisi missään Ecuadorin Yhdysvaltain-edustustossa.



Ecuador ja maan presidentti Daniel Noboa ovat olleet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon merkittävimpiä liittolaisia latinalaisessa Amerikassa.



Minnesotan osavaltiossa sijaitseva Minneapolis on noussut tammikuussa Trumpin siirtolaisvastaisten toimien polttopisteeksi. Kaupungissa tapahtuneet kaksi ampumistapausta ovat nostattaneet voimakasta vastarintaa liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia kohtaan.