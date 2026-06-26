Viktor Gyökeresin tunteet kuumenivat. Ruotsi varmisti lohkokolmosena paikkansa MM-kisojen pudotuspeleissä.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Tähtihyökkääjä Viktor Gyökeres kävi hellankoukun lämpöisenä, kun Ruotsi kohtasi jalkapallon MM-kisojen F-lohkon päätösottelussaan Japanin.

Gyökeres torpattiin monesti nurmen pintaan, eikä ruotsalainen ollut tyytyväinen siihen, miten harvoin pilli soi. Hän kihisi sen ärsyttävän ja turhauttavan, kun "tuntuu, ettei pysty edes pysymään pystyssä eikä silti saa mitään vihellyksiä".