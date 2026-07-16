Argentiinan pelaajat löysivät Englantia vastaan pelatun MM-välierän jälkeen Jordan Pickfordin juomapullon.
Argentiina kukisti Englannin maalein 2–1 ja eteni MM-finaaliin toista kertaa peräkkäin.
Tasainen ottelu ratkesi vasta lisäajalla, kun Lautaro Martinez puski Argentiinan voittomaalin.
Englannin leirissä oli jo varauduttu mahdolliseen rangaistuspotkukilpailuun. Argentiinan pelaajat löysivät pelin jälkeen Pickfordin juomapullon, johon oli teipattu erityiset ohjeet, mihin kenenkin Argentiinan pelaajan kohdalla kannattaa heittäytyä.
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Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla näkyy, kuinka Argentiinan pelaajat tutkailevat pulloa. Muun muassa Lionel Messi ja Enzo Fernandez hämmästelivät kiinnostuneina listaa.
Messin kohdalla Pickfordin lista suosittelee brittivahtia huijaamaan vasemmalle, mutta heittäytymään kuitenkin oikealle. Fernandezin kohdalla lista puolestaan pyytää Pickfordia pysymään keskellä.
Listalle ei lopulta ollut tarvetta, sillä Englanti ei rangaistuspotkukisaan asti selvinnyt.
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