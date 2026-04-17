SaiPa aloitti maalinteon KooKoota vastaan kouvolaisten virheistä joukkueiden ensimmäisessä SM-liigan välieräkohtaamisessa. Isossa roolissa oli KooKoon maalivahti Eetu Randelin, joka tarjoili suoraan SaiPalle sauman avausmaaliin.
Otto Kivenmäki kuittasi Randelinin virheen ja viimeisteli ensimmäisen osuman SaiPalle. Tästä ehti vierähtää vajaat kolme minuuttia, kun KooKoon virheet maksoivat jo toisen maalin lappeenrantalaisille. Maalintekijänä nyt Juuso Heikkilä.
Ottelu on avauserän jälkeen SaiPan 2-0-johtolukemissa.
