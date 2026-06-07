Suomalaishäissä soittava DJ kertoo, mitä DJ:n työpäivään kuuluu ja mitä biisejä häissä erityisesti toivotaan.

DJ Aatu Itkonen on tuttu näky suomalaisten kesähäissä. Myös tänä vuonna Itkosen kesän kalenteri on pullollaan hääkeikkoja.

Paljonko DJ:n palkkaaminen maksaa hääparille?

– Pyöreästi siinä tuhannen euron paikkeilla, vähän plus miinus muutama satanen. Mutta hintaanhan totta kai vaikuttavat kaikki matkakulut, tekniikan kasaukset... Kyllä se päivä on pitkä, ja sehän alkaa jo oikeastaan ennen niitä häitä. Eli siellä on palaveria asiakkaan kanssa aikatauluista, biisitoiveista ja näin, Itkonen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Työpäivä on pitkä. Juhlapaikalle mennään aikaisin aamupäivällä kasaamaan laitteita ja laitetaan tekniikka kuntoon.

– Sitten itsekin, kun teen myös juontajan hommia, eli usein myös seremoniamestarina toimin siinä aamupäivälla, ja sitten vielä saatan olla vaikka taikurinakin siinä keskivaiheella sitä juhlaa, ja sitten illalla vielä DJ:nä, niin kyllähän se työpäivä on helposti jopa ylikin 12 tuntia.

Parhaat hääbiisit?

Mitkä sitten ovat sellaisia musiikkikappaleita, joita yleensä häissä toivotaan?

Yksi esimerkki on Itkosen mukaan JVG:n Häissä.

– Kyllähän tuolla saa illan hyvin käyntiin ja varmasti toimii.

– Pakko toki sanoa, että jokaisen asiakkaan kanssa käydään aina palaveri biisitoiveista, ja ei missään nimessä joka häissä soi näitä biisejä.