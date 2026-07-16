MTV:llä seurataa strutsien kehitystä suorassa lähetyksessä, jota voi seurata MTV Katsomossa!

Ensimmäinen strutsinpoikanen on nyt syntynyt. Poikasen pää ja ylävartalo ovat jo selvästi näkyvissä. Pikkuinen on yrittänyt kuoriutua munastaan jo vuorokauden ajan ja nyt haituvikko vaikuttaa onnistuneen siinä.

Projektia seurataan MTV Katsomossa kuukauden ajan, jonka aikana katsojat pääsevät näkemään maailman suurimman linnun kehitysvaihetta poikasena, yötä päivää.

Kamera seuraa kuukauden aikana strutseja kolmessa eri paikassa. Katsoja pääsee seuraamaan munavaihetta, kuoriutumisvaihetta sekä pienen strutsin ensiaskelia. Suoran lähetyksen ensimmäiset päivät keskittyvät haudontaan.

Strutsien elämää seurataan Ketolan Strutsitilalta, joka on Suomen suurin.

Tilan perustajat toivat maailman suurimman linnun munia Suomeen yli 30 vuotta sitten.

Strutsi on suurin nykyisin elävä lintu, joka kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi. Se on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometrin tuntinopeudella.

Se elää villinä Afrikassa, mutta sitä tarhataan kaikkialla maailmassa munien, lihan ja höyhenten takia.

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