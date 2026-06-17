Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin toinen suuri yllätystulos, kun Kongo ja Portugali päätyivät K-lohkon avausottelussa 1–1-tasapeliin Suomen aikaa keskiviikkoiltana Houstonissa
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ottelu lähti kulkemaan odotettuun suuntaan, kun Portugali siirtyi kuudennella peliminuutilla 1–0-johtoon. Pedro Neto keskitti ja PSG:n keskikenttätähti Joao Neves puski tarkasti ottelun avausmaalin.