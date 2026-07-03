Huuliltalukija kaivettiin analysoimaan Cristiano Ronaldon ja Luka Modricin sananvaihtoa, joka ei tv-lähetykseen kuulunut.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Suurjalkapalloilijat ja entiset Real Madrid -joukkuekaverit Cristiano Ronaldo, 41, ja Luka Modric, 40, kohtasivat vielä kerran, tunteikkaasti, viheriöllä.
"CR7" ja Portugali veivät pidemmän korren Modridin Kroatiasta dramaattiseksi muotoutuneessa . Ronaldo kihautti rangaistuspotkusta joukkueensa 1–1-tasoituksen.