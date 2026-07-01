Katso tilanne ja studiokeskustelu tästä – olisiko Englanti ansainnut rangaistuspotkun vai ei?

Katso tilanne ja studiokeskustelu tästä – olisiko Englanti ansainnut rangaistuspotkun vai ei?

Tämä puhuttaa: Miksi Englanti ei saanut rangaistuspotkua? – "On kova tuomio"

Tämä puhuttaa: Miksi Englanti ei saanut rangaistuspotkua? – "On kova tuomio"

Tämä puhuttaa: Miksi Englanti ei saanut rangaistuspotkua? – "On kova tuomio"

Axel Tuanzebe

– Kane tuntee puolustajan käden selässä. Sitten hän lyö jalat yhteen, ja sen jälkeen tulee maalivahdin osuma, Rantala sanoi ja piti päätöstä vaikeana.