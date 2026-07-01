Olisiko Englannille kuulunut viheltää rangaistuspotku?
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jalkapallon MM-kilpailujen pudotuspeliottelun Englanti–Kongon demokraattinen tasavalta avauspuoliajan lopussa nähtiin keskustelua kirvoittanut tilanne.
Englannin hyökkääjätähti Harry Kane juoksi tavoittelemaan palloa rangaistusalueella, kun Kongon demokraattisen tasavallan puolustaja työnsi häntä selästä.