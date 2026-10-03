Yhdysvaltojen Tennesseen osavaltion vankilapäällikkö Frank Strada on eronnut tehtävästään epäonnistuneen teloituksen jälkimainingeissa. Asiasta kertoo osavaltion kuvernööri Bill Lee.

Yhdysvaltain Tennesseessä tapahtui torstain vastaisena yönä poikkeuksellinen ja paljon huomiota herättänyt teloitusyritys, kun murhasta tuomittu 50-vuotias Christa Pike jäi henkiin kahden tappavaksi tarkoitetun lääkeannoksen jälkeen.

Pikesta oli määrä tulla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli 200 vuoteen.

.Pike on ollut viime päivät kriittisessä tilassa sairaalassa.

Teloitus meni todella pahasti pieleen, kuvaili paikalla ollut toimittaja epäonnistumista uutiskanava CNN:lle.

– Seurasin kaikkia viime vuoden teloituksia ja useimpia tämän vuoden teloituksista. Emme ole nähneet mitään tällaista, totesi WPLN:n toimittaja Catherine Sweeney.