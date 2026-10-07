Florida Panthersin veteraanitähti Brad Marchand loukkaantui yön NHL-kierroksella.

Marchand satutti itseään toisen erän lopussa vierasottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan. Kanadalaishyökkääjää ajoi maalille, mutta menetti tasapainonsa saatuaan vastustajan mailasta kasvoihinsa. Tilanteessa Marchandin vasen jalka vääntyi todella ikävän näköisesti.

Marchand, 38, piteli jalkaansa tuskissaan, ja lopulta hänet talutettiin pois jäältä.

Kyseessä oli vasta Marchandin toinen ottelu edellisen loukkaantumisen ja elokuussa tehdyn leikkauksen jälkeen.

Florida on ollut epäonnekas loukkaantumisten kanssa, sillä sen kapteeni Aleksander Barkov loukkasi vasemman polvensa kauden toisessa ottelussa ja on arviolta sivussa 6–8. Lisäksi Barkov menetti koko viime kauden oikean polven vamman takia.

Panthers voitti Kings-ottelun 2–1 Seth Jonesin ja Matthew Tkachukin maaleilla. Erik Haula sai syöttöpisteen isäntien ainokaiseen.