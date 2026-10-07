Huthit iskivät varhain keskiviikkona ballistisin ohjuksin ja droonein Adenin kansainväliselle lentokentälle.
Jemenin liikenneministeriön mukaan huthit hyökkäsivät varhain keskiviikkona Jemenin Adenin kansainväliselle lentokentälle ballistisilla ohjuksilla ja räjähteillä lastatuilla drooneilla, kertoo Reuters.
Jemeniläisviranomaisten mukaan kukaan ei loukkaantunut iskussa.
Samaan aikaan Saudi-Arabian johtama liittouma ilmoitti torjuneensa ja tuhonneensa huthien ballistisen ohjuksen Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin pohjoispuolella.
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Yksi ohjus putosi lentokentän kiitoradan lähelle muutamaa minuuttia ennen kuin Kairosta saapuvan lennon oli määrä laskeutua, ministeriö ilmoitti. Viranomaiset peruuttivat laskeutumisen ja ohjasivat lentokoneen Jeddahiin, kun taas kaksi kiitoradalla ollutta konetta siirrettiin pois alueelta uusien iskujen pelossa.
Adenin kansainvälinen lentokenttä on tärkein kansainvälinen portti niille Jemenin osille, jotka eivät ole huthien hallinnassa.
Huthit ovat viime viikkoina vallanneet alueita maan Punaisenmeren rannikolla.