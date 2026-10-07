Alona Kuusisto paljastaa hintalapun, jolla hän lähtisi ottelemaan Martina Aitolehteä vastaan.

Podimon Tabucäst-podcastin jaksossa Alona Kuusisto kertoo, millaisesta summasta lähtisi ottelemaan Martina Aitolehteä vastaan.

Hänen podcast-kollegansa Nico Lingman kysyy, lähtisikö Kuusisto nyrkkeilyotteluun Martina Aitolehteä vastaan.

– Sen minä kyllä haluaisin nähdä, Lingman naurahtaa.

Kuusisto kertoo, että häneltä on kysytty, paljonko pitäisi maksaa, ja summa olisi 500 000.

– 500 000, niin sitten harkitsen. En lähde tuollaisiin, mielestäni ne ovat aivan vitun naurettavia, Kuusisto sanoo kuitenkin.

– 500 000 olisi kuitenkin jo sellainen summa, että ihan sama, mitä tapahtuu sen jälkeen.

Lopulta hän kuitenkin muistuttaa, että sanoi aikoinaan myös, ettei koskaan menisi mukaan Erikoisjoukkoihin, ja hänet nähdään parhaillaan tv:ssä pyörivällä kaudella.

– Katsotaan, kun olen persaukinen ja joku lyö pöytään sata tonnia, että "menetkö ottelemaan Martinaa vastaan". Ehkä menen, ei koskaan tiedä. Mutta tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista fiilistä, että haluaisin otella ketään vastaan.

Aitolehti otteli syyskuussa Nanna Karalahtea vastaan Immu Fight Nightissa. Karalahti päihitti Aitolehden. Aitolehti kertoi tienanneensa ottelusta noin 100 000 euroa.